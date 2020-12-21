"Неуемная женщина": Шаляпин воссоединился с экс-супругой

"Неуемная женщина": Шаляпин воссоединился с экс-супругой
Прохор Шаляпин. Фото:instagram.com/shalyapin_official
Знаменитости отлично проводят время вместе

Прохор Шаляпин ошарашил поклонников неожиданной вестью. Оказалось, певец проводит ночи с бывшей женой 65-летней бизнесвумен Ларисой Копенкиной. По крайней мере, недавно они вместе кутили после полуночи.

О воссоединении с экс-возлюбленной артист сообщил на своей странице в соцсети. По словам певца, предпринимательница приехала с отпуска, который провела в Танзании, и тут же запросила встречу с Шаляпиным.

"Ночной кутеж с Ларисоном. Ну разве откажешь этой неуемной женщине?" – веселится в подписи к посту звезда эстрады.

Многочисленную армию фанатов, судя по всему, такое развитие событий воодушевило.

"Все-таки Лариса – лучший выбор!", "Ты с ней счастлив. Она дает тебе энергию позитива и радости", "Такой женщине в принципе отказать грех", – делятся своим мнением пользователи Сети.

Тем временем, другие две экс-любовницы Прохора Шаляпина продолжают выяснять отношения. Недавно Анна Калашникова на людях упала в обморок из-за Аллы Пеняевой.

Ольга ФЕДОРОВА

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