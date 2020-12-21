Актер проходил освидетельствование три раза

И хотя вина Михаила Ефремова была доказана, и актер уже отбывает наказание в колонии, до сих пор появляются данные о состоянии звезды отечественного кинематографа в тот злополучный день. Выяснилось, что виновник страшной аварии трижды проходил освидетельствование. И каждым разом степень опьянения актера увеличивалась.

Также в крови знаменитости были обнаружены наркотики. Самая большая доза была показана спустя 2 часа после аварии и составила не как писали раньше – 2,1 промилле, а 2,8. Согласно документам, вероятнее всего, последний раз Ефремов пил перед перед столкновением.

В экспертизе подчеркивается, что актер не мог стоять на ногах, у него была нарушена речь. Так, по данным на 10 часов вечера было установлено наличие абсолютного этилового спирта во выдыхаемом воздухе – 0,142 мг/л. Спустя полтора часа показатель увеличился до 1,23 мг/л.

Также в моче Михаила Олеговича обнаружены "каннабиноиды, кокаин и его метаболит метилэкгонин, кокаэтилен (метаболит кокаина), этанол 3,64 г/л", уточняет РИА ФАН.

Ранее жена погибшего Сергея Захарова обвинила Ефремова во лжи, заявив, что так и не дождалась от актера ни моральной компенсации, ни банальных извинений.