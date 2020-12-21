Певица объясняла, что попросту упала с эскалатора

Валентины Легкоступовой не стало 4 месяца назад. Однако точные обстоятельства ее смерти по-прежнему остаются загадкой. Врач-нарколог столичной клиники признался, что больше не может молчать, поэтому рассказал, что на самом деле певица лечилась от алкоголизма.

Медик уверен, что в смерти артистки виноват ее муж Юрий Фирсов, который сам частенько злоупотреблял алкоголем. Сам яхтсмен регулярно ложился в клинику, чтобы специалисты помогли ему выйти из запоя. И если ранее вдовец Легкоступовой появлялся в клинике один, то уже в марте он появился в дверях больницы со своей возлюбленной.





Тогда и Фирсов, и Легкоступова легли под вымышленными фамилиями. Певица жаловалась на постоянные головные боли. Более того, на ее теле были обнаружены множественные гематомы. Сама артистка уверяла, что просто упала с эскалатора.





Врач уверен, что звезда пристрастилась к алкоголю именно после знакомства с яхтсменом, потому что ранее у нее была непереносимость алкоголя, пишет "Комсомольская правда".





"Она взяла и влюбилась в алкоголика. Он пил и она с ним за компанию. У парочки какая-то нездоровая одержимость друг другом была. Они попали к нам через две недели после знакомства в первый раз и уже тогда говорили про свадьбу", – вспоминает медик.





На вину Фирсова указывает и то, что после своего последнего лечения мужчина просто сбежал из больницы, оставив жену умирать.





"Как минимум он виноват в том, что довел женщину, которая его действительно любила, вот до такого состояния", – резюмировал врач.





Если бы Фирсов сказал о серьезной травме, которую получила Легкоступова, ее можно было бы спасти.





Ранее вдовец певицы заявил о намерении претендовать на имущество покойной артистки.



