Незадолго до трагедии врач лечил Легкоступову после странного падения

Незадолго до трагедии врач лечил Легкоступову после странного падения
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица объясняла, что попросту упала с эскалатора

Валентины Легкоступовой не стало 4 месяца назад. Однако точные обстоятельства ее смерти по-прежнему остаются загадкой. Врач-нарколог столичной клиники признался, что больше не может молчать, поэтому рассказал, что на самом деле певица лечилась от алкоголизма. 

Медик уверен, что в смерти артистки виноват ее муж Юрий Фирсов, который сам частенько злоупотреблял алкоголем. Сам яхтсмен регулярно ложился в клинику, чтобы специалисты помогли ему выйти из запоя. И если ранее вдовец Легкоступовой появлялся в клинике один, то уже в марте он появился в дверях больницы со своей возлюбленной.

Тогда и Фирсов, и Легкоступова легли под вымышленными фамилиями. Певица жаловалась на постоянные головные боли. Более того, на ее теле были обнаружены множественные гематомы. Сама артистка уверяла, что просто упала с эскалатора. 

Врач уверен, что звезда пристрастилась к алкоголю именно после знакомства с яхтсменом, потому что ранее у нее была непереносимость алкоголя, пишет "Комсомольская правда". 

"Она взяла и влюбилась в алкоголика. Он пил и она с ним за компанию. У парочки какая-то нездоровая одержимость друг другом была. Они попали к нам через две недели после знакомства в первый раз и уже тогда говорили про свадьбу", – вспоминает медик. 

На вину Фирсова указывает и то, что после своего последнего лечения мужчина просто сбежал из больницы, оставив жену умирать.

"Как минимум он виноват в том, что довел женщину, которая его действительно любила, вот до такого состояния", – резюмировал врач. 

Если бы Фирсов сказал о серьезной травме, которую получила Легкоступова, ее можно было бы спасти. 

Ранее вдовец певицы заявил о намерении претендовать на имущество покойной артистки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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