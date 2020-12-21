Женщина оказалась уроженкой Польши

Фанаты Верки Сердючки получили неожиданное известие. Выяснилось, что у знаменитого персонажа российского и украинского шоу-бизнеса есть "дочь". Впрочем, судя по всему, гражданка Польши сама себя нарекла наследницей знаменитости.



Известно, что у артиста, который играет Сердючку, детей нет. Андрей Данилко даже никогда не был женат.

Шумиха вокруг "дочки" знаменитой певицы поднялась после того, как она начала активно писать об этом на своей странице в "Инстаграм".

Например, девушка, которая называет себя Джоланта Сердючка, нежно поздравила "маму" с днем рождения.

Сама пользовательница Сети живет в Польше. Судя по всему, полячка мечтает прославиться и выбрала для этого весьма необычный способ. Однако

Ранее стало известно, как живет Верка Сердючка. Оказалось, певица разместилась в квартире за 77 миллионов с 12 комнатами. Данилко проживает в самом центре украинской столицы. Многоэтажный дом, в котором свил гнездышко артист, является памятником архитектуры.