Дрожжина и Цивин пытались сбежать из страны

Дрожжина и Цивин пытались сбежать из страны
Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Фото:Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандальная парочка хотела попытать счастья во Франции

Скандал вокруг квартиры Алексея Баталова раскрыл многим глаза на истинную природу "благих" намерений Дрожжиной и Цивина. Оказалось, что зарабатывать таким путем супруги решили после того, как их мечты о счастье были разрушены. 

Оказалось, что много лет назад Дрожжина и Цивин уехали во Францию, чтобы начать новую жизнь. Михаил открыл небольшой продуктовый магазинчик, параллельно торгуя "палеными" джинсами. Однако мечтам парочки не суждено было сбыться, поэтому спустя некоторое время они вернулись в Россию, рассказали в эфире "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.

Дрожжина же была вынуждена отказаться от карьеры в Голливуде, но тут же вмешался Цивин, который был категорически против этого. Тогда актриса отказалась от заманчивого предложения. 

Жизненные неудачи привели к тому, что Наталья начала устраивать субботники для пожилых актеров, в ходе которых и завоевывала доверие звезд. Михаил же в это время подготавливал договоры ренты. 

Именно эта схема и помогла мошенникам стать хоть и печально, но все-таки знаменитыми. По слухам, сейчас у супругов есть почти два десятка квартир.

Ранее вдова Баталова отказалась принимать имущество от Дрожжиной. Гитана  Леонтенко намерена решать вопрос через суд. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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