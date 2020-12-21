Скандальная парочка хотела попытать счастья во Франции

Скандал вокруг квартиры Алексея Баталова раскрыл многим глаза на истинную природу "благих" намерений Дрожжиной и Цивина. Оказалось, что зарабатывать таким путем супруги решили после того, как их мечты о счастье были разрушены.

Оказалось, что много лет назад Дрожжина и Цивин уехали во Францию, чтобы начать новую жизнь. Михаил открыл небольшой продуктовый магазинчик, параллельно торгуя "палеными" джинсами. Однако мечтам парочки не суждено было сбыться, поэтому спустя некоторое время они вернулись в Россию, рассказали в эфире "Новые русские сенсации" на телеканале НТВ.

Дрожжина же была вынуждена отказаться от карьеры в Голливуде, но тут же вмешался Цивин, который был категорически против этого. Тогда актриса отказалась от заманчивого предложения.

Жизненные неудачи привели к тому, что Наталья начала устраивать субботники для пожилых актеров, в ходе которых и завоевывала доверие звезд. Михаил же в это время подготавливал договоры ренты.

Именно эта схема и помогла мошенникам стать хоть и печально, но все-таки знаменитыми. По слухам, сейчас у супругов есть почти два десятка квартир.

Ранее вдова Баталова отказалась принимать имущество от Дрожжиной. Гитана Леонтенко намерена решать вопрос через суд.