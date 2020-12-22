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Филипп
Киркоров опубликовал в своем Инстаграм неожиданный кадр. На снимке поп-король
целует в губы певицу Анастасию Стоцкую в губы. По фото он написал, что все,
происходившее на выходных, было ради нее. Певица выступает в мюзикле "Шахматы".
Посмотреть и поддержать пришел Филипп.
Стоцкая в долгу не осталась и публично призналась Киркорову в любви. Она оставила весьма эмоциональный комментарий на его странице.
"Люблю тебя мой дорогой!!!! Мой учитель, мой друг. Спасибо тебе за такую поддержку, это бесценно!!!!"
– написала 38-летняя артистка.
Снимок вызвал настоящую бурю – под постом Киркорова началось оживленное обсуждение. Многие пользователи оторопели от такого проявления чувств, некоторые заявили, что давно подозревали, что между звездами что-то есть.
"Что это было?" "Я так и знал что там что то есть ! Прямо подозревал", "Ух ты...жаришка. Очень Красивые", – пишут комментаторы.
Один из поклонников Киркорова напомнил, что Стоцкая – замужняя дама.
"Муж у нее есть или нет", – написал пользователь.
В СМИ уже муссировались слухи о возможном романе Киркорова и Стоцкой. Некоторые поклонники даже нашли сходство сына Анастасии Саши с поп-королем, напоминает "Экспресс-газета".
Впрочем, сейчас появились и другие сплетни – мол, Стоцкая закрутила роман с молодым коллегой по мюзиклу. Сама артистка предпочитает не комментировать эти домыслы.
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