Народ оторопел от публичных признаний двух звезд

Филипп Киркоров опубликовал в своем Инстаграм неожиданный кадр. На снимке поп-король целует в губы певицу Анастасию Стоцкую в губы. По фото он написал, что все, происходившее на выходных, было ради нее. Певица выступает в мюзикле "Шахматы". Посмотреть и поддержать пришел Филипп.



Стоцкая в долгу не осталась и публично призналась Киркорову в любви. Она оставила весьма эмоциональный комментарий на его странице.

"Люблю тебя мой дорогой!!!! Мой учитель, мой друг. Спасибо тебе за такую поддержку, это бесценно!!!!"

– написала 38-летняя артистка.

Снимок вызвал настоящую бурю – под постом Киркорова началось оживленное обсуждение. Многие пользователи оторопели от такого проявления чувств, некоторые заявили, что давно подозревали, что между звездами что-то есть.

"Что это было?" "Я так и знал что там что то есть ! Прямо подозревал", "Ух ты...жаришка. Очень Красивые", – пишут комментаторы.

Один из поклонников Киркорова напомнил, что Стоцкая – замужняя дама.

"Муж у нее есть или нет", – написал пользователь.

В СМИ уже муссировались слухи о возможном романе Киркорова и Стоцкой. Некоторые поклонники даже нашли сходство сына Анастасии Саши с поп-королем, напоминает "Экспресс-газета".

Впрочем, сейчас появились и другие сплетни – мол, Стоцкая закрутила роман с молодым коллегой по мюзиклу. Сама артистка предпочитает не комментировать эти домыслы.