"Люблю тебя": поцелуй Киркорова и Стоцкой попал на фото

"Люблю тебя": поцелуй Киркорова и Стоцкой попал на фото
Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Народ оторопел от публичных признаний двух звезд

Филипп Киркоров опубликовал в своем Инстаграм неожиданный кадр. На снимке поп-король целует в губы певицу Анастасию Стоцкую в губы. По фото он написал, что все, происходившее на выходных, было ради нее. Певица выступает в мюзикле "Шахматы". Посмотреть и поддержать пришел Филипп.

Стоцкая в долгу не осталась и публично призналась Киркорову в любви. Она оставила весьма эмоциональный комментарий на его странице.

"Люблю тебя мой дорогой!!!! Мой учитель, мой друг. Спасибо тебе за такую поддержку, это бесценно!!!!"

– написала 38-летняя артистка.

Снимок вызвал настоящую бурю – под постом Киркорова началось оживленное обсуждение. Многие пользователи оторопели от такого проявления чувств, некоторые заявили, что давно подозревали, что между звездами что-то есть.

"Что это было?" "Я так и знал что там что то есть ! Прямо подозревал", "Ух ты...жаришка. Очень Красивые", – пишут комментаторы.

Один из поклонников Киркорова напомнил, что Стоцкая – замужняя дама.

"Муж у нее есть или нет", – написал пользователь.

В СМИ уже муссировались слухи о возможном романе Киркорова и Стоцкой. Некоторые поклонники даже нашли сходство сына Анастасии Саши с поп-королем, напоминает "Экспресс-газета".

Впрочем, сейчас появились и другие сплетни – мол, Стоцкая закрутила роман с молодым коллегой по мюзиклу. Сама артистка предпочитает не комментировать эти домыслы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Неумно": Пушков посмеялся над попыткой коллеги из США оскорбить Россию

Американцы уже начали повторяться в своих русофобских высказываниях

Закрывать границы поздно: новая мутация коронавируса из Британии скоро "рванет" в России

Вирусолог надеется, что штамм не обладает худшей патогенностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей