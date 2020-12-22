Режиссер хотел, чтобы после смерти его апартаменты превратили в музей

Татьяне Власовой после смерти Армена Джигарханяна грозит скорый переезд. Некоторые и вовсе говорят, что вдову народного артиста чуть ли не выгоняют на улицу. Так ли это, рассказал бизнесмен Юрий Растегин, которому принадлежит половина квартиры актрисы.

Джигарханян и Власова получили трехкомнатные апартаменты в Староконюшенном переулке много лет назад от властей. Однако свою половину актер продал Юрию Растегину, когда ушел к Виталине Цымбалюк-Романовской. После развода с киевской пианисткой артист вновь вернулся к Власовой и, по договоренности с бизнесменом, жил в московской квартире до конца своих дней.

О дальнейшей судьбе жилья сам Растегин пока ничего сказать не может – он еще не общался с Власовой после смерти актера. По словам бизнесмена, он планирует сделать в квартире музей Джигарханяна – так хотел он сам. В таком случае Юрий пообещал подыскать вдове артиста достойное жилье.

При этом Растегин подчеркнул в разговоре с "Собеседником": выгонять Власову из квартиры никто не собирается, и если она пожелает дальше жить в этих апартаментах, то просьбу ее покойного супруга бизнесмен просто выполнит позже.

Знакомый супругов также опроверг слова о том, что Джигарханян умирал в страшных муках и родные за ним не ухаживали. По словам Растегина, режиссер с женой очень трепетно относились друг к другу и недостатка в медпомощи у него точно не было.