Наследница режиссера была в постоянном стрессе из-за матери

Ольга, единственная дочь Валентина Гафта, трагически ушла из жизни в 29 лет. Народный артист долго не мог прийти в себя после утраты и не выходил на сцену, обвиняя себя в смерти наследницы. Однако подруга режиссера заявила, что причиной трагедии стала мать девушки – вторая жена актера Инна Елисеева.

Экс-супруга Гафта, по словам его подруги, была властной женщиной и вела себя довольно жестоко по отношению к их общей дочери. Знакомая актера поделилась:

"Она Ольгу упекла в психбольницу, хотя та была совершенно нормальная. Оля все время была в стрессе".

Последней каплей стало то, что мать "убрала кавалера" Ольги, за которого она собиралась выйти замуж. Когда дочь Гафта в 2002 году свела счеты с жизнью, Елисеева переписала все свое имущество на сиделку – огромное состояние, заключила подруга актера в эфире программы "Ты не поверишь".

Брак Гафта и Елисеевой не был счастливым, а развод сильно сказался на дочери. Кроме того, мать запрещала Ольге общаться с отцом, поэтому им приходилось видеться тайно.

Сам Валентин Гафт скончался 12 декабря 2020 года.