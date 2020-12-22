"Был в двух шагах от смерти": как свадьба с Арнтгольц изменила Богатырева

"Был в двух шагах от смерти": как свадьба с Арнтгольц изменила Богатырева
Марк Богатырев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер из "Кухни" пережил несколько неудачных романов до встречи с женой

Месяц назад Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц поженились. Оба артиста пережили несколько неудачных отношений, но теперь, похоже счастливы. Сам актер признавался, что наконец определился с выбором возлюбленной и теперь пытается стать ответственным семьянином.

О творческой карьере Богатырев мечтал с самого детства, но родители настояли, чтобы сперва он получил "нормальную профессию". На третьем курсе университета Марк попал на пробы фильма "Ненасытные", в котором он сыграл свою первую роль. Тогда артист решил не тратить зря время и всерьез занялся актерской карьерой.

После нескольких эпизодических ролей Богатырев снялся в сериале "Кухня", который и принес ему узнаваемость. Несмотря на популярность, он переживал тяжелый период из-за сильного стресса и трудностей в личной жизни. Тогда актера сильно подкосили отношения с Еленой Подкаминской, из-за которой он даже решил уйти из проекта.

Когда Богатырев уже больше не мог самостоятельно справляться с переживаниями, он оказался в психиатрической клинике. Так он провел два дня, а затем отправился в отпуск на Алтай.

"Ощущение, что был в двух шагах от смерти, очень отрезвляет. Понимаешь: деньги, слава, карьера – это все ерунда и ничто, если в душе нет мира, покоя",

признавался Богатырев в интервью "Каравану историй".

Впоследствии СМИ писали о скорой свадьбе актера сначала с Надеждой Толубеевой, а затем – с Екатериной Грудиной, но эти отношения закончились разрывом. Счастье в личной жизни Богатырев обрел с Арнтгольц – будущие супруги познакомились на съемках сериала "Наживка для ангела".

"Сейчас я определился со своей любовью, семьей, – цитирует Богатырева StarHit. – Я как человек стал двигаться в сторону семьи, мужских поступков, ответственности".

Сами звезды подробностями своей личной жизни делиться не любят, но впоследствии актер подтвердил, что они действительно поженились. Свадьба прошла в узком кругу родных и друзей.

Фоторепортаж
Совет да любовь: кто из актеров сыграл свадьбу в 2020 году
Марк Богатырев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Виктор Логинов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Таисия Вилкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com Мария Иващенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Сергей Лавыгин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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