"Прекрасная копия мамы": дочери Стриженовой исполнилось 20 лет

"Прекрасная копия мамы": дочери Стриженовой исполнилось 20 лет
Екатерина Стриженова с дочерью Александрой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая "Время покажет" поздравила наследницу с праздником

На днях свой 20-летний юбилей отметила младшая дочь Екатерины Стриженовой. Телеведущая поздравила Александру с днем рождения и показала небольшое видео с вечеринки.

Артистка запечатлела наследницу на мероприятии в ярко-синем платье без бретелей и с глубоким декольте. Девушка позировала среди воздушных шаров, на ленты к которым были прикреплены ее фотографии.

Ведущая "Доброго утра" назвала 20-летие дочери новым рубежом взросления. Стриженова добавила, что они с мужем дали дочери все, что могли. "Что ты не захотела "брать с собой" во взрослую жизнь, твой выбор!" – написала Екатерина в "Инстаграм", заключив, что очень любит Александру и желает ей счастья.

К поздравлениям присоединились Ольга Орлова, Кристина Орбакайте, а также другие знакомые и подписчики телеведущей. Некоторые отметили, что Александра очень похожа на мать:

"С Днем Рождения Сашеньку!! Какая красавица", "Я подумала, что это Вы Екатерина", "Видно, чья дочка!", "Прекрасная копия мамы!"

Ранее подписчики Стриженовой обеспокоились шрамом, который разглядели на шее ведущей "Время покажет".

Карина СИРАЗОВА

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