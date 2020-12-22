Ведущая "Время покажет" поздравила наследницу с праздником

На днях свой 20-летний юбилей отметила младшая дочь Екатерины Стриженовой. Телеведущая поздравила Александру с днем рождения и показала небольшое видео с вечеринки.

Артистка запечатлела наследницу на мероприятии в ярко-синем платье без бретелей и с глубоким декольте. Девушка позировала среди воздушных шаров, на ленты к которым были прикреплены ее фотографии.

Ведущая "Доброго утра" назвала 20-летие дочери новым рубежом взросления. Стриженова добавила, что они с мужем дали дочери все, что могли. "Что ты не захотела "брать с собой" во взрослую жизнь, твой выбор!" – написала Екатерина в "Инстаграм", заключив, что очень любит Александру и желает ей счастья.

К поздравлениям присоединились Ольга Орлова, Кристина Орбакайте, а также другие знакомые и подписчики телеведущей. Некоторые отметили, что Александра очень похожа на мать:

"С Днем Рождения Сашеньку!! Какая красавица", "Я подумала, что это Вы Екатерина", "Видно, чья дочка!", "Прекрасная копия мамы!"

Ранее подписчики Стриженовой обеспокоились шрамом, который разглядели на шее ведущей "Время покажет".