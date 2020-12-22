Что ждет Авербуха и Арзамасову: о неравном браке высказалась Сябитова

Что ждет Авербуха и Арзамасову: о неравном браке высказалась Сябитова
Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Главная сваха страны считает, что одной любви для семейного счастья мало

Полгода назад стало известно о многолетнем романе Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой. Одних шокировала 22-летняя разница в возрасте, другие решили, что это всего лишь пиар-ход. Однако на днях звезды все-таки поженились. Брак молодой актрисы с фигуристом прокомментировала сваха Роза Сябитова.

Ведущая "Давай поженимся" не стала сомневаться в искренности чувств артистов – по ее мнению, меркантильным интересам в этой паре места нет. Тем не менее, одной любви недостаточно, чтобы сохранить счастливый брак, считает сваха, сравнившая семейную жизнь с американскими горками.

"Илья Авербух женился на ребенке и должен осознавать, что у Лизы другие друзья, она слушает другую музыку – ну все другое!"

– отметила Роза Сябитова. Несмотря на возможные трудности из-за разницы интересов, 47-летнему фигуристу все же не стоит подстраиваться под молодежь, а вот Арзамасовой нужно помогать супругу заботиться о здоровье, заключила сваха в разговоре с "Собеседником".

Сам Авербух рассказал после свадьбы, что для него с возлюбленной медовый месяц начался еще с момента знакомства и супруги надеются продлить его на всю жизнь. "Всем счастья, любви, берегите друг друга, что и мы тоже будем делать. В общем, все. А дальше – наша жизнь", – поделился фигурист с корреспондентом StarHit.

Напомним, что о своих отношениях звезды рассказали этим летом после того, как их застали вместе папарацци. 20 декабря звезда "Папиных дочек" показала видео со свадьбы.

Карина СИРАЗОВА

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