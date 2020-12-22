С января по октябрь на свет появились десять наследников знаменитостей

Пандемия коронавируса в этом году осложнила жизнь всем. Однако были и радости. В семьях некоторых российских звезд – артистов и спортсменов – случилось прибавление. У одних родились первенцы, у других – вторые и даже третьи дети.

В январе порадовала избранника – певца Энрике Иглесиаса – российская теннисистка Анна Курникова. У пары родилась дочка Мария. Это третий ребенок в семье после близнецов Николаса и Люси.

Весной знаменитый актер Данила Козловский впервые стал отцом. Его избранница и коллега Ольга Зуева родила 3 марта дочь. Малышку назвали Ода Валентина. Родители души не чают в малышке.

Через два дня появилась на свет наследница у блогера и светского хроникера Божены Рынской. Дочку, по ее словам, от покойного мужа – одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, – подарили ей современные технологии и суррогатная мать. Девочка получила имя Евгения.

Также в марте стал папой известный юморист Евгений Петросян. Жена Татьяна Брухунова родила артисту сына. Мальчика назвали Ваганом. Это второй ребенок знаменитости. У 75-летнего создателя "Кривого зеркала" есть дочь Викторина, двое внуков и правнук.

В конце мая у российского хоккеиста Александра Овечкина и его супруги Анастасии Шубской на свет появился второй сын – Илья. Старшему их наследнику Сергею два года.

Летом пополнение случилось и в семье российского диджея, композитора и продюсера Андрея Ширмана, которого знают как DJ Smash. Его жена – модель Анастасия Кривошеева – в июне родила дочь. Известный музыкант стал отцом впервые.

Тоже в июне у бывших фигуристов Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко появилась на свет дочь. Известно об этом стало только после того, как девочке исполнился месяц. Наследница олимпийской чемпионки получила имя Каталина.

В начале июля впервые стала мамой российская актриса Таисия Вилкова. У нее и режиссера Семена Серезина также родилась наследница. Малышку нарекли Серафимой.

У известной российской актрисы Александры Бортич и бизнесмена Евгения Савельева в августе на свет появился сын Александр. Звезда кино и театра тоже стала мамой впервые.

Также в августе родился очередной наследник у 62-летнего певца Валерия Сюткина. Это второй сын знаменитости и четвертый ребенок вообще: у артиста еще две дочери и один сын от предыдущих браков.

В октябре стала мамой во второй раз певица Наталья Подольская. У нее с артистом Владимиром Пресняковым родился сын Иван. Первому наследнику знаменитостей – Артемию – четыре года. У музыканта теперь трое сыновей.