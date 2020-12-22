У кого из российских звезд в 2020 году родились дети

Александра Бортич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Таисия Вилкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
DJ Smash. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com Валерий Сюткин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Анна Курникова. Фото: rf1/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com +3
С января по октябрь на свет появились десять наследников знаменитостей

Пандемия коронавируса в этом году осложнила жизнь всем. Однако были и радости. В семьях некоторых российских звезд – артистов и спортсменов – случилось прибавление. У одних родились первенцы, у других – вторые и даже третьи дети.

В январе порадовала избранника – певца Энрике Иглесиаса – российская теннисистка Анна Курникова. У пары родилась дочка Мария. Это третий ребенок в семье после близнецов Николаса и Люси.

Анна Курникова. Фото: rf1/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Весной знаменитый актер Данила Козловский впервые стал отцом. Его избранница и коллега Ольга Зуева родила 3 марта дочь. Малышку назвали Ода Валентина. Родители души не чают в малышке.

Данила Козловский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Через два дня появилась на свет наследница у блогера и светского хроникера Божены Рынской. Дочку, по ее словам, от покойного мужа – одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, – подарили ей современные технологии и суррогатная мать. Девочка получила имя Евгения.

Божена Рынска. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Также в марте стал папой известный юморист Евгений Петросян. Жена Татьяна Брухунова родила артисту сына. Мальчика назвали Ваганом. Это второй ребенок знаменитости. У 75-летнего создателя "Кривого зеркала" есть дочь Викторина, двое внуков и правнук.

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

В конце мая у российского хоккеиста Александра Овечкина и его супруги Анастасии Шубской на свет появился второй сын – Илья. Старшему их наследнику Сергею два года.

Александр Овечкин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Летом пополнение случилось и в семье российского диджея, композитора и продюсера Андрея Ширмана, которого знают как DJ Smash. Его жена – модель Анастасия Кривошеева – в июне родила дочь. Известный музыкант стал отцом впервые.

DJ Smash. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com

Тоже в июне у бывших фигуристов Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко появилась на свет дочь. Известно об этом стало только после того, как девочке исполнился месяц. Наследница олимпийской чемпионки получила имя Каталина

Юлия Липницкая. Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В начале июля впервые стала мамой российская актриса Таисия Вилкова. У нее и режиссера Семена Серезина также родилась наследница. Малышку нарекли Серафимой.  

Таисия Вилкова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

У известной российской актрисы Александры Бортич и бизнесмена Евгения Савельева в августе на свет появился сын Александр. Звезда кино и театра тоже стала мамой впервые.

Александра Бортич. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Также в августе родился очередной наследник у 62-летнего певца Валерия Сюткина. Это второй сын знаменитости и четвертый ребенок вообще: у артиста еще две дочери и один сын от предыдущих браков.

Валерий Сюткин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В октябре стала мамой во второй раз певица Наталья Подольская. У нее с артистом Владимиром Пресняковым родился сын Иван. Первому наследнику знаменитостей – Артемию – четыре года. У музыканта теперь трое сыновей.

Полина ДОРОЖКИНА

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