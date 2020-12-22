Дочке Бородиной 5 лет: самые забавные истории из жизни звездного ребенка

Дочке Бородиной 5 лет: самые забавные истории из жизни звездного ребенка
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущая "Дома-2" часто снимает совместные видео с девочкой

Сегодня свой день рождения празднует младшая дочь Ксении Бородиной. К пяти годам Теона стала настоящей звездой: ведущая "Дома-2" часто публикует забавные ролики с наследницей в соцсетях. В честь первого юбилея девочки СМИ решили вспомнить самые яркие из них.

Теона обожает эксперименты со внешностью. Недавно они с сестрой Марусей уговорили маму на покраску волос. А вот преобразить брови дочь Бородиной решила самостоятельно и нарисовала их, следуя примеру звезды. Однако юная артистка подражает не только маме, но и отцу. Однажды Теона сбрила брови, подсмотрев за мужем Ксении. Ведущая "Дома-2" была в ужасе и строго поговорила с дочкой, ведь та могла себе навредить.

Юная звезда также снимает вместе с мамой видео в "Тик-ток" и с удовольствием принимает участие в популярных челленджах. Так, весной во время карантина они снялись в платьях из подушек.

А недавно Теона ошарашила маму новым признанием: оказывается, она боится забеременеть в будущем. По словам девочки, ее пугает большой живот. Бородина успокоила наследницу, заверив, что в ближайшие 20 лет это вряд ли случится. Также ведущая признавалась: они с мужем хотят дать хорошее образование девочкам, а уж будут их дочери работать или нет – решать им, пишет "7 дней".

Сегодня в честь праздника родители подготовили Теоне настоящий сюрприз: украсили комнату множеством воздушных шаров, а также вручили игрушки, платья и мобильный телефон.

Ранее ведущая "Дома-2" показала фото с огромным животом.

Карина СИРАЗОВА

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