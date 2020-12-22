Корчевников победил соперника в драке - видео

Корчевников победил соперника в драке - видео
Борис Корчевников. Фото: instagram.com/b.korchevnikov
Ведущий показал кадры с соревнований

Борис Корчевников открылся подписчикам с неожиданной стороны. Оказывается, телеведущий занимался спортивной борьбой и даже участвовал в соревнованиях. Архивным видео с чемпионата артист поделился в "Инстаграм".

Кадры были сделаны 22 года назад – на них 16-летний Корчевников борется со своим соперником в спортивном зале. Сам Борис объяснил, что его запечатлели во время чемпионата МГУ по самбо, а после схватки он даже получил разряд.

Подписчики ведущего были не на шутку удивлены увиденным. В комментариях отметили, что ранее не могли представить Корчевникова, занимающегося единоборствами. Некоторые также добавили, что именно спорт воспитывает силу духа:

"Сколько же у Вас талантов", "Никогда бы не подумала, что вы можете бороться", "Молодец, Борис. Сила", "Почти не изменились, Борис!"

Позже ведущий "Судьбы человека" опубликовал еще одно видео – на этот раз уже после соревнований. Победившего в бою первокурсника сняли среди друзей, радовавшихся окончанию чемпионата и собирающихся "обмыть" спортивный разряд.

"Такой хорошенький и мужественный одновременно", "Словно другая жизнь, параллельная Вселенная",

прокомментировали забавное видео из МГУ подписчики Корчевникова.

Ведущий почти не рассказывает о своей личной жизни, хотя ранее признавался, что не женат. Недавно актер из сериала "Кадетство" обрел нового друга – теперь они живут вместе.

Карина СИРАЗОВА

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