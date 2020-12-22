"Мне реально нравилось": Муцениеце вспомнила об агрессии Прилучного

"Мне реально нравилось": Муцениеце вспомнила об агрессии Прилучного
Агата Муцениеце. Кадр из "Я знаю твои секреты. Хамелеон" (2020)
Актриса не ожидала, что злость звезды "Мажора" может обернуться против нее

2020 запомнится многим огромным количеством разводов. Пары российского шоу-бизнеса, которые было принято считать образцом для подражания, неожиданно для всех объявляли о расставании. Так, развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного получился особенно громким. В Сети долгое время обсуждали, что звезда "Мажора" поднял руку на свою супругу, а после и вовсе выгнал ее из дома.

Актриса призналась, что сначала ей даже нравилась агрессия Павла, однако она и подумать не могла, что в итоге это коснется и ее тоже. 

"Анализировала что-то, и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону..." - поделилась Муцениеце с Анастасией Меськовой в шоу "Честный развод". 

К слову, звезда "Сладкой жизни" призналась, что и ей сначала нравилась своеобразная игра, где ее бывший супруг был в роли "хулигана", а она этакой "отличницей". Только спустя время Меськова поняла, что эти черты проглядываются и в повседневной жизни. 

Ранее Агата Муцениеце раскрыла правду о своей интимной жизни. Оказалось, что звезда "Закрытой школы" не любит затягивать с близостью.


Юлия МИХАЙЛОВА

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