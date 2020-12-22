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2020 запомнится многим огромным количеством разводов. Пары российского шоу-бизнеса, которые было принято считать образцом для подражания, неожиданно для всех объявляли о расставании. Так, развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного получился особенно громким. В Сети долгое время обсуждали, что звезда "Мажора" поднял руку на свою супругу, а после и вовсе выгнал ее из дома.
Актриса призналась, что сначала ей даже нравилась агрессия Павла, однако она и подумать не могла, что в итоге это коснется и ее тоже.
"Анализировала что-то, и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону..." - поделилась Муцениеце с Анастасией Меськовой в шоу "Честный развод".
К слову, звезда "Сладкой жизни" призналась, что и ей сначала нравилась своеобразная игра, где ее бывший супруг был в роли "хулигана", а она этакой "отличницей". Только спустя время Меськова поняла, что эти черты проглядываются и в повседневной жизни.
Ранее Агата Муцениеце раскрыла правду о своей интимной жизни. Оказалось, что звезда "Закрытой школы" не любит затягивать с близостью.
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