Актриса не ожидала, что злость звезды "Мажора" может обернуться против нее

2020 запомнится многим огромным количеством разводов. Пары российского шоу-бизнеса, которые было принято считать образцом для подражания, неожиданно для всех объявляли о расставании. Так, развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного получился особенно громким. В Сети долгое время обсуждали, что звезда "Мажора" поднял руку на свою супругу, а после и вовсе выгнал ее из дома.

Актриса призналась, что сначала ей даже нравилась агрессия Павла, однако она и подумать не могла, что в итоге это коснется и ее тоже.

"Анализировала что-то, и поняла, что мне реально нравилось, что он агрессивный в сторону людей. Но когда это повернулось в мою сторону..." - поделилась Муцениеце с Анастасией Меськовой в шоу "Честный развод".

К слову, звезда "Сладкой жизни" призналась, что и ей сначала нравилась своеобразная игра, где ее бывший супруг был в роли "хулигана", а она этакой "отличницей". Только спустя время Меськова поняла, что эти черты проглядываются и в повседневной жизни.

Ранее Агата Муцениеце раскрыла правду о своей интимной жизни. Оказалось, что звезда "Закрытой школы" не любит затягивать с близостью.



