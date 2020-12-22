"Мой необыкновенный малыш": Подольская показала трогательное фото с сыном

"Мой необыкновенный малыш": Подольская показала трогательное фото с сыном
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/
Певица рассказала о счастье материнства

В этом году в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего произошло важное событие – на свет появился их второй сын. Мальчика назвали Иваном. Сегодня малышу исполнилось 2 месяца, поэтому радостная мама решила рассказать, какого это становиться мамой во второй раз. 

Подольская сразу же поспешила успокоить поклонниц, у которых уже есть один ребенок. По словам супруги Преснякова, второй раз "все иначе", потому что очень помогает опыт. Важно лишь понимать, что этап младенчества ненадолго, поэтому следует запастись терпением и посвятить себя ребенку.

Свое наставление артистка дополнила трогательным фото, на котором она бережно прижимает Ваню к себе и нежно целует сына в лоб. 

"С новым этапом, мой бесценный необыкновенный малыш, мы с тобой всегда рядом", – написала счастлива мама под публикацией. 

В комментариях пользователи "Инстаграма" поддержали Наталью, согласившись с ее словами.

"И ты знаешь, что все это кончится, и это уже никогда не вернуть. И стараешься запомнить каждую минутку, каждую новую эмоцию. Самое прекрасное время когда кроме тебя ему никто больше не нужен", "Правильные слова! Родив недавно второго сына, я поняла их", "И наслаждаешься каждым моментом, зная что время летит очень быстро", – поделились своим мнением поклонники певицы. 

Ранее Наталья Подольская рассказала, как старший сын довел их с мужем до истерики. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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