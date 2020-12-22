Шепелев запрещает сыну Фриске приходить на могилу матери

Шепелев запрещает сыну Фриске приходить на могилу матери
Дмитрий Шепелев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Самого телеведущего последний раз видели на кладбище несколько лет назад

Жанны Фриске не стало 5 лет назад. У певицы остался сын Платон, воспитанием которого сейчас занимается Дмитрий Шепелев. Однако оказалось, что отец не только категорически против общения наследника с родственниками экс-солистки "Блестящих", но и запрещает Платону приходить к могиле матери. 

Телеведущий считает, что родственники Фриске лишь навредят Платону. Возможно, именно по этой причине сына Жанны и Дмитрия не было на похоронах певицы. Да и сам Шепелев уже 4 года не приходил к могиле возлюбленной. 

Работники кладбища, где похоронена артистка, рассказали "Экспресс газете", что регулярно к могиле Фриске приходят лишь ее родители, сестра и подруга Ольга Орлова. 

"Говорят, что Шепелев запрещает Платону. А сам он как придет, он же маленький еще. Да и Дмитрия, как мне рассказал один из наших, правда, он уже не работает, тут видели только в первый год после похорон. Потом и он ходить перестал. Но это и понятно, у него уже другая семья", – поделился охранник с журналистами. 

Не так давно на могиле звезды установили небольшую елочку. Также частыми гостями являются поклонники "блестящей", которые никогда не приходят с пустыми руками. 

Ранее Дмитрий Шепелев впервые рассказал про свою дочь. Оказалось, что телеведущий принял наследницу своей новой возлюбленной Екатерины Тулуповой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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