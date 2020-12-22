Умер именитый актер

Артиста не стало на 85-м году жизни

Знаменитый актер из Франции Клод Брассер скончался. Причина смерти артиста не сообщается, однако указывается, что он не был заражен коронавирусом. 

Об этой трагической новости рассказал агент Брассера, передает La Monde.

Брассер родился в семье актеров. Его крестным отцом стал писатель Эрнест Хемингуэй. Брассер снимался у известных французских режиссеров. Актер появлялся в фильмах "Семь смертных грехов", "Бум" и "Барокко". Брассер за свою карьеру дважды получал французский аналог "Оскара" – "Сезар". 

Полина ИВАНОВА

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