Актер пошел по стопам Кокорина и Мамаева

Михаил Ефремов не раз говорил о том, что хочет развивать театральное искусство в тюрьмах. Только, кажется, планам актера пока не суждено сбыться, потому что звезде отечественного кино предложили немного другую работу.

Журналистам удалось выяснить, что виновник смертельного ДТП, как и футболисты Александр Кокорина и Павел Мамаев, будет шить спецодежду и мастерить замки, сообщает "Московский комсомолец".

Однако сейчас это вряд ли главная проблема Ефремова, которому все же понадобится время, чтобы освоиться на новом месте. Однако условия содержания актера более, чем хорошие. Ему уже выдали теплую одежду – бушлат и шапку-ушанку из "чебурашки". А на днях актер даже признался, что в колонии кормят вкуснее, чем в СИЗО.

Поклонники тоже не забывают звезду. Администрация даже пожаловалась, что посылок и писем приходит настолько много, что их приходится утилизировать или отправлять обратно.

Также Михаилу Олеговичу предоставят возможность общаться с родными по видеотаксомату, доступ к которому он получит, как только закончится карантин.

Ранее была раскрыта реальная степень опьянения Ефремова во время аварии. Выяснилось, что с каждым часом актер пьянел все больше и больше. Об этом свидетельствуют данные экспертизы.