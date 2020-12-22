Вдова Караченцова пригрозила женщине судом

В российском шоу-бизнесе произошел очередной скандал. На этот раз причиной стала женщина, которая называет себя тайной любовницей Владимира Этуша. Светлана Гурусова из Казани уверяет, что состояла в отношениях с актером более 16 лет.

В эфире "Пусть говорят" Андрей Малахов попытался выяснить все обстоятельства случившегося. Также в студию пригласили Людмилу Поргину и журналиста Дениса Сорокина. "Любовница" Этуша успела повздорить с обоими.

Так, Поргину Гурусова назвала "базарной бабой", которая пиарится за счет своего покойного супруга Николая Караченцова. Актриса молчать не стала, отметив, что на съемки она приехала с адвокатом, поэтому ее обидчице придется отвечать за обвинения в ее сторону.

Также Светлана успела сцепиться и с Денисом Сорокиным, которого жительница Казани обвинила в том, что он распространяет о ней ложную информацию. Журналист же остался при своем мнении, уверяя зрителей, что слова Гурусовой о романе с всенародным любимцем – не более, чем ложь и выдумка.

Ранее вдова Владимира Этуша показала его предсмертное фото. Супруга актера до сих пор тяжело переживает утрату мужа.