Чем живет и как выглядит звезда 1990-х Марина Хлебникова

Чем живет и как выглядит звезда 1990-х Марина Хлебникова
Марина Хлебникова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Несмотря на все трудности, певица не собирается прекращать заниматься любимым делом

В конце прошлого столетия имя Марины Хлебниковой было у всех на устах, а ее хит "Чашка кофею" звучала буквального из каждого утюга. Однако в один момент певица неожиданно ушла со сцены, а спустя время поклонники начали забывать некогда популярную артистку. 

Большой резонанс вызвало появление Хлебниковой на передаче Андрея Малахова. Многие не узнали в заметно осунувшейся и постаревшей женщине ту самую исполнительницу хита.

К слову, именно на передаче выяснилось, что она близко дружит с Бари Алибасовым, который познакомил ее с первым мужем Антоном Логиновым. Только лишь спустя время знаменитость узнала, что брак был фиктивным, таким образом продюсер "На-На" хотел удержать Хлебникову в коллективе "Интеграл", пишет Cosmo.

Сама звезда стала сразу же отнекиваться, объясняя свой внешний вид неудачным гримом, добавив, что болеет, но так и сказала чем конкретно. 

Серьезным ударом для Хлебниковой стала смерть ее первого мужа, который пытался вернуть возлюбленной былую славу, но так и не смог этого сделать. 

Однако после того самого выпуска карьера Хлебниковой вновь пошла в гору: звезда перезаписала хит "Чашка кофею", исполнив песню дуэтом с рэпером, начала давать концерты. 

В будущем певица планирует выпуск новых клипов и песен.

Ранее поклонники забили тревогу, потому что Хлебникова не появлялась в социальных сетях больше 10 недель.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Отчитаться до 1 февраля: Путин дал поручение по индексации пенсий работающим россиянам

Президент ждет конкретных предложений от кабинета министров

Украинского дипломата поставили на место после угроз устроить России Афганистан

Политик Незалежной похвастался вооружением своей страны, но вызвал лишь смех

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей