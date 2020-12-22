Несмотря на все трудности, певица не собирается прекращать заниматься любимым делом

В конце прошлого столетия имя Марины Хлебниковой было у всех на устах, а ее хит "Чашка кофею" звучала буквального из каждого утюга. Однако в один момент певица неожиданно ушла со сцены, а спустя время поклонники начали забывать некогда популярную артистку.

Большой резонанс вызвало появление Хлебниковой на передаче Андрея Малахова. Многие не узнали в заметно осунувшейся и постаревшей женщине ту самую исполнительницу хита.

К слову, именно на передаче выяснилось, что она близко дружит с Бари Алибасовым, который познакомил ее с первым мужем Антоном Логиновым. Только лишь спустя время знаменитость узнала, что брак был фиктивным, таким образом продюсер "На-На" хотел удержать Хлебникову в коллективе "Интеграл", пишет Cosmo.

Сама звезда стала сразу же отнекиваться, объясняя свой внешний вид неудачным гримом, добавив, что болеет, но так и сказала чем конкретно.

Серьезным ударом для Хлебниковой стала смерть ее первого мужа, который пытался вернуть возлюбленной былую славу, но так и не смог этого сделать.

Однако после того самого выпуска карьера Хлебниковой вновь пошла в гору: звезда перезаписала хит "Чашка кофею", исполнив песню дуэтом с рэпером, начала давать концерты.

В будущем певица планирует выпуск новых клипов и песен.

Ранее поклонники забили тревогу, потому что Хлебникова не появлялась в социальных сетях больше 10 недель.