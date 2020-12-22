Сын Королевой и Тарзана встречается с танцовщицей на шесте

Сын Королевой и Тарзана встречается с танцовщицей на шесте
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Молодой человек трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения

Сын Сергея Глушко и Наташи Королевой тщательно скрывает свою личную жизнь от подписчиков. Однако сегодня Архип решил все-таки приоткрыть завесу тайну и показал свою возлюбленную. Тем более есть повод – его девушке исполнилось 20 лет. 

Мелисса – так зовут девушку – тоже занимается танцами на шесте. На фотографии, опубликованной в инстаграм-историях молодого человека, он нежно прижался к своей возлюбленной. 

И если 18-летний Архип не спешил выставлять свои отношения на всеобщее обозрение, то девушка часто публикует фотографии с возлюбленным в своих социальных сетях. 

Фото: instagram.com/melissa_foxs_/

"Однажды в твою жизнь придет такое счастье, что ты поймешь – оно стоит всех твоих прошлых потерь", – трогательно подписывает снимки Мелисса. 

Из фотографий на странице девушки в "Инстаграм" можно понять, что вместе они уже несколько месяцев, при этом, кажется, чувства возлюбленных разгораются с каждым днем все сильнее. 

Возможно, именно Мелисса сподвигла своего возлюбленного пойти по стопам отца и заняться танцами на пилоне. К слову, о мнении родителей о выборе Архипа ничего не известно. Однако Наташа Королева никогда не скрывала, что примет любое решение сына. Да и сама она когда-то влюбилась в стриптизера Сергея Глушко. 

Видно, что в отношениях матери и сына царит гармония. Не так давно Архип помог Королевой, заменив Тарзана в одном из ее выступлений. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Почему укладка "Северного потока-2" идет ускоренными темпами - эксперт

На руку строителям играют климат, опыт и знания работы со спецсудами

Трамп лишил Байдена инструмента влияния на Россию

Белый дом остался без глаз и ушей за Уралом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей