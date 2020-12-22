Молодой человек трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения

Сын Сергея Глушко и Наташи Королевой тщательно скрывает свою личную жизнь от подписчиков. Однако сегодня Архип решил все-таки приоткрыть завесу тайну и показал свою возлюбленную. Тем более есть повод – его девушке исполнилось 20 лет.

Мелисса – так зовут девушку – тоже занимается танцами на шесте. На фотографии, опубликованной в инстаграм-историях молодого человека, он нежно прижался к своей возлюбленной.

И если 18-летний Архип не спешил выставлять свои отношения на всеобщее обозрение, то девушка часто публикует фотографии с возлюбленным в своих социальных сетях.

"Однажды в твою жизнь придет такое счастье, что ты поймешь – оно стоит всех твоих прошлых потерь", – трогательно подписывает снимки Мелисса.

Из фотографий на странице девушки в "Инстаграм" можно понять, что вместе они уже несколько месяцев, при этом, кажется, чувства возлюбленных разгораются с каждым днем все сильнее.

Возможно, именно Мелисса сподвигла своего возлюбленного пойти по стопам отца и заняться танцами на пилоне. К слову, о мнении родителей о выборе Архипа ничего не известно. Однако Наташа Королева никогда не скрывала, что примет любое решение сына. Да и сама она когда-то влюбилась в стриптизера Сергея Глушко.

Видно, что в отношениях матери и сына царит гармония. Не так давно Архип помог Королевой, заменив Тарзана в одном из ее выступлений.