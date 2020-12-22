Актриса лечится дома

Ирина Муравьева пополнила список российских знаменитостей, которых коснулась эпидемия COVID-19. О том, что врачи поставили актрисе Малого театра диагноз коронавирус, журналистам сообщила директор учреждения Тамара Михайлова.

Как цитирует ее РЕН ТВ, Муравьевой госпитализация не потребовалась, она находится дома.

Муравьева прославилась на весь СССР после выхода картины "Москва слезам не верит". В Малом театре любимица публики работает с 1993 года.