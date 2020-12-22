Работница МХАТа резко высказалась в адрес звезды "Содержанок"

Не так давно жалобы Марины Зудиной на то, что после смерти от нее многие отвернулись, вызвали широкий резонанс в СМИ, а саму актрису буквально затравили в социальных сетях. Злопыхатели в один голос твердили, что популярной артистка стала только благодаря своему мужу. Экс-заведующая труппой МХАТа Татьяна Бронзова объяснила, почему же вдову Табакова так сильно не любят.

Сотрудница театра сразу же назвала звезду "Содержанок" разлучницей, которая увела худрука из семьи. Татьяна Васильевна по-прежнему не верит в искреннюю любовь Зудиной, уверяя, что и сам Табаков это понимал, и именно поэтому так долго не уходил от своей первой жены.

Другой причиной стало не совсем правильное поведение вдовы Табакова в театре.

"Когда Марина стала его женой, в театре она стала вести себя как Мадам, пользовалась своим положением супруги худрука. Олег Павлович был человеком влиятельным, от него многое зависело. Если бы Марина не была его женой, вряд ли она бы получила столько ролей в театре, не стала бы "народной", – подчеркнула Бронзова в беседе с "Комсомольской правдой".

Собеседница издания также отметила, что со стороны Зудиной было "подло и стыдно" говорить о том, что первую семью Табакова интересовало лишь материальное, ведь сама актриса пришла на все готовое, когда Людмила Крылова буквально прошла с мужем огонь и воду.

По словам Бронзовой, в театре все понимали, кто такая Зудина на самом деле. И лишь сама звезда не могла этого понять. Возможно, именно поэтому ей сейчас так больно и неприятно.

"С другой стороны, у нее появился шанс доказать всем своим недоброжелателям, что она действительно хорошая актриса, а не только вдова Табакова", – подытожила экс-сотрудница МХАТа.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Марина Зудина. Оказалось, что звезда получает в разы больше, чем другие приглашенные звезды.