Умер известный режиссер

Мэтра не стало на 84-м году жизни

Скончался режиссер Борис Бушмелев. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Коллеги не стали раскрывать причину смерти режиссера.

Бешмелев после обучения в МГУ, получил образование во ВГИКе. С 1968-го работал на "Мосфильме". Режиссер снял такие фильмы, как"Цветик-семицветик" и "Колесо", а также многие другие. 

Полина ИВАНОВА

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