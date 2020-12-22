Мэтра не стало на 84-м году жизни

Скончался режиссер Борис Бушмелев. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.

Коллеги не стали раскрывать причину смерти режиссера.

Бешмелев после обучения в МГУ, получил образование во ВГИКе. С 1968-го работал на "Мосфильме". Режиссер снял такие фильмы, как"Цветик-семицветик" и "Колесо", а также многие другие.