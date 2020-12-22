Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Евро вырос до 90 рублей
695 новости
Скончался режиссер Борис Бушмелев. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.
Коллеги не стали раскрывать причину смерти режиссера.
Бешмелев после обучения в МГУ, получил образование во ВГИКе. С 1968-го работал на "Мосфильме". Режиссер снял такие фильмы, как"Цветик-семицветик" и "Колесо", а также многие другие.
На руку строителям играют климат, опыт и знания работы со спецсудами
Белый дом остался без глаз и ушей за Уралом