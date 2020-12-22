Тайная любовница разоткровенничалась о 16-летнем романе с Этушем

Тайная любовница разоткровенничалась о 16-летнем романе с Этушем
Владимир Этуш. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам женщины, она познакомилась с актером, когда ему было 60 лет

Владимир Этуш ушел из жизни в марте 2019 года. И лишь спустя столько времени решила дать о себе знать "тайная любовница" звезды "Кавказкой пленницы", которая уверяет, что состояла в отношениях с актером более 16 лет. 

Светлана Гурусова в студии "Прямого эфира" рассказала Андрею Малахову, что познакомилась с артистом еще 40 лет назад в поезде, а после между ними вспыхнули чувства, которые не угасали на протяжении 16 лет. 

Однако тайная любовница так и не смогла найти в себе силы явиться на похороны Этуша, объясняя это тем, что не хотела видеть возлюбленного, который всегда был хорош собой, в гробу. 

Светлана называет себя гастрольной женой, подчеркивая, что именно из-за нее Владимир Абрамович так часто приезжал в Кострому. При этом артист не поддерживал свою пассию материально, дарил скромные подарки.

"Многие меня осудят, не зная нас, любовниц, лично. Мне все равно. Я сама себе судья. Он звал меня подружкой", – поделилась Гурусова с гостями студии. 

Также оказалось, что однажды актер позвал возлюбленную на свидание в квартиру, где жил со своей женой. Это очень напугало Светлану. 

Рассказать об отношениях с Этушем ее вынудила болезнь. Перед смертью женщина решила навестить возлюбленного на кладбище, а заодно и раскрыть правду об их романе. 

К слову, во время съемок передачи Гурусова сцепилась с Людмилой Поргиной, которая тут же поставила ту на место, пригрозив подать на нее в суд. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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