Экс-жена Харламова показала себя в необычном образе

Кристина Асмус вновь заставила сердца фанатов учащенно биться. Звезда фильма "Текст" вовсю наслаждается новым образом – недавно она покрасила волосы в черный цвет для роли. Интернет-пользователи же осыпают актрису комплиментами.

Так случилось с новым фото, которое Асмус опубликовала в "Инстаграм". В кадре знаменитость с минимумом макияжа сидит в кресле, изогнув спину. На ней белый костюм с корсетом на бретельках с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул фигуру актрисы, что не смогли не заметить поклонники.

"Где-то загрустил один Гарик", "Огонь, зажигалочка", "Просто красотка", "Нереальная", "Сногсшибательно", " Да уж наша скромняшка", "Страстно",

– написали фанаты.

Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Злопыхатели отметили, что Асмус "понесло", да и вообще ей "плохо без Харламова". Другие же принялись обсуждать новый образ актрисы. Некоторые считают, что быть брюнеткой звезде не идет.

Ранее коллега Асмус рассказал о ее неприятном характере.