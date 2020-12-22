"Страстно": Асмус в корсете поразила глубоким декольте

"Страстно": Асмус в корсете поразила глубоким декольте
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina
Экс-жена Харламова показала себя в необычном образе

Кристина Асмус вновь заставила сердца фанатов учащенно биться. Звезда фильма "Текст" вовсю наслаждается новым образом – недавно она покрасила волосы в черный цвет для роли. Интернет-пользователи же осыпают актрису комплиментами.

Так случилось с новым фото, которое Асмус опубликовала в "Инстаграм". В кадре знаменитость с минимумом макияжа сидит в кресле, изогнув спину. На ней белый костюм с корсетом на бретельках с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул фигуру актрисы, что не смогли не заметить поклонники. 

"Где-то загрустил один Гарик", "Огонь, зажигалочка", "Просто красотка", "Нереальная", "Сногсшибательно", " Да уж наша скромняшка", "Страстно",

– написали фанаты.

Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Злопыхатели отметили, что Асмус "понесло", да и вообще ей "плохо без Харламова". Другие же принялись обсуждать новый образ актрисы. Некоторые считают, что быть брюнеткой звезде не идет. 

Ранее коллега Асмус рассказал о ее неприятном характере. 

Полина ИВАНОВА

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