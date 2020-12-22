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Кристина Асмус вновь заставила сердца фанатов учащенно биться. Звезда фильма "Текст" вовсю наслаждается новым образом – недавно она покрасила волосы в черный цвет для роли. Интернет-пользователи же осыпают актрису комплиментами.
Так случилось с новым фото, которое Асмус опубликовала в "Инстаграм". В кадре знаменитость с минимумом макияжа сидит в кресле, изогнув спину. На ней белый костюм с корсетом на бретельках с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул фигуру актрисы, что не смогли не заметить поклонники.
"Где-то загрустил один Гарик", "Огонь, зажигалочка", "Просто красотка", "Нереальная", "Сногсшибательно", " Да уж наша скромняшка", "Страстно",
– написали фанаты.
Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Злопыхатели отметили, что Асмус "понесло", да и вообще ей "плохо без Харламова". Другие же принялись обсуждать новый образ актрисы. Некоторые считают, что быть брюнеткой звезде не идет.
Ранее коллега Асмус рассказал о ее неприятном характере.
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