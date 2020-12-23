Не раз подавала на развод: Асмус сделала неожиданное признание о расставании с Харламовым

Не раз подавала на развод: Асмус сделала неожиданное признание о расставании с Харламовым
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina
Звезда "Текста" думала о разрыве больше трех лет

Кристина Асмус озвучила новые подробности развода с Гариком Харламовым. Оказывается, инициатором расставания была актриса, а уйти от мужа она хотела еще несколько лет назад.

Артистка пустилась в откровения в комментариях под последней публикацией в "Инстаграм". Кинозвезда кардинально сменила цвет волос, а для съемок выбрала корсет с глубоким декольте – это натолкнуло подписчиков на мысль, что знаменитости плохо без бывшего мужа.

Тогда Асмус, не выдержав, решила разъяснить ситуацию: "Что вы несете? Чужая семья – потемки 100%. Я устала, ушла от мужа и счастлива".

Затем актриса добавила, что решение о расставании не было обоюдным. "Я никогда и нигде не говорила, что это общее решение, потому что это вранье", – подчеркнула она.

Кроме того, причиной разрыва вовсе стали не съемки в "Тексте" – ходили слухи, что именно эта роль разрушила брак Кристины. Асмус отметила, что хотела расстаться еще до публикации романа. Напомним, что книга вышла в 2017 г., а поженились артисты в 2013-м.

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Асмус и Харламов объявили о намерении расстаться в июне этого года. По словам экс-супругов, к этому они пришли еще год назад. Впоследствии актриса заявляла, что решение приняла она.

Карина СИРАЗОВА

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Жалкая копия актрисы Мелани Лоран, как внешне так и по манере игры.
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Куколки - не жёны. Характер у них паршивый.
Куколки - любовницы.
Асмус, Шпица, Корикова и пр.
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