Сябитова обругала невесту с рогами в эфире "Давай поженимся" - видео

Сябитова обругала невесту с рогами в эфире "Давай поженимся" - видео
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гостья программы не согласилась со словами знаменитой свахи

Очередная перепалка произошла в эфире программы "Давай поженимся". На этот раз с участниками шоу сцепилась не Лариса Гузеева, а ее соведущая Роза Сябитова. Знаменитая сваха в ходе спора с невестой умудрилась обругать ее матом.

В поисках своей любви на Первый канал пришла Янина. В студии гостья появилась эффектно, станцевав под новогоднюю мелодию с массивными рогами на голове, напоминавшими коровьи. Невеста стала жаловаться ведущим на неудачи в личной жизни, но Сябитова тут же назвала ей причину.

По мнению свахи, Янина на роль "классической жены" не подходит – дома у девушки творческий беспорядок, она любит проводить время с друзьями и ходить в кино по ночам. Гостья шоу тут же стала оправдываться и перебивать ведущую, из-за чего между ними началась перепалка. В итоге Сябитова, не выдержав, несколько раз выругалась и попросила невесту закрыть рот.

Судя по комментариям на "Ютуб", зрители тоже не пришли в восторг от вспыльчивости участницы шоу: "Что за невеста ??? Не умеет ни слушать, ни слышать. Обиженная на весь белый свет", "Девушка с рогами не успела познакомиться, уже со всеми переругалась", "Невеста такая экзальтированная, что кажется рога на голове у нее родные".

Ранее Роза Сябитова прокомментировала недавнюю свадьбу Ильи Авербуха с Елизаветой Арзамасовой. Сваха рассказала, какие трудности ждут пару из-за разницы в возрасте.

Карина СИРАЗОВА

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