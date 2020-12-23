"Так подросла": Эмин поделился редким кадром с дочкой

"Так подросла": Эмин поделился редким кадром с дочкой
Эмин Агаларов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Обычно певец скрывает лицо малышки от подписчиков

В этом году распалась еще одна звездная семья – Эмин Агаларов расстался с Аленой Гавриловой. В браке у артистов родилась дочь Афина, и несмотря на разрыв с женой, певец много времени проводит с наследницей. Недавно исполнитель опубликовал новое фото с малышкой, лицо которой он предпочитает скрывать.

Агаларов редко показывает свою дочь на камеру, отмечает "Вокруг Тв", и чаще всего – со спины. Этот раз не стал исключением: маленькую Афину запечатлели сбоку, подписчикам удалось разглядеть лишь часть щеки девочки. Счастливый отец в кадре стоял напротив наследницы и широко ей улыбался.

"Какая у Вас красивая и нарядная доченька, Эмин!", "Афиночка так подросла, через пару дней 2 годика", "Какие реснички, щечки и ещё этот красный бантик!" – умилились трогательному кадру подписчики Агаларова.

Напомним, что Агаларов и Гаврилова поженились в 2018-м, а спустя два года певец сообщил о разрыве. Причины расставания звезды раскрывать не стали.

Помимо Афины артист воспитывает еще троих детей от предыдущего брака с Лейлой Алиевой.

Недавно стали ходить слухи, что у Эмина появилась новая возлюбленная и пара даже обручилась.

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Павел Прилучный Агата Муцениеце. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Пелагея и Иван Телегин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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