Кинозвезда наблюдала за попытками младшей дочери помирить братьев

Екатерина Климова воспитывает четырех детей. Старшая дочь актрисы Елизавета в этом году уже поступила в университет, а вот младшей – Изабелле – недавно исполнилось пять лет. Кинозвезда опубликовала небольшой ролик ссоры между детьми и поделилась секретами воспитания.

Артистка незаметно сняла сцепившихся сыновей – Матвея и Корнея. Одних из них крепко схватил брата и отказывался отпускать. В конфликт вмешалась маленькая Белла, пытавшаяся помирить мальчиков. "Сейчас же прекрати. Убери руки! Дай ему пройтись", – строго говорила малышка.

Климова все это время сидела рядом, но даже не думала разнимать сыновей. "Иногда я предпочитаю просто не вмешиваться", – написала актриса в "Инстаграм".

Видео рассмешило подписчиков Климовой. Кроме того, они отдельно выделили попытки девочки отстоять брата: "Зачем вмешиваться, у Бэллы все под контролем", "Дети это счастье!!!! Вы Молодец!", "Умница девочка", "Такая эмпатия от малышки. Переживает, защищает, справедливая, воспитанная".

Через месяц Климовой исполняется 43 года, и фанаты отмечают, что звезда по-прежнему остается в отличной форме. Недавно она показала кадры в наряде с глубоким декольте.