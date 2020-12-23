Климова отказалась вмешиваться в разборки сыновей - видео

Климова отказалась вмешиваться в разборки сыновей - видео
Екатерина Климова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кинозвезда наблюдала за попытками младшей дочери помирить братьев

Екатерина Климова воспитывает четырех детей. Старшая дочь актрисы Елизавета в этом году уже поступила в университет, а вот младшей – Изабелле – недавно исполнилось пять лет. Кинозвезда опубликовала небольшой ролик ссоры между детьми и поделилась секретами воспитания.

Артистка незаметно сняла сцепившихся сыновей – Матвея и Корнея. Одних из них крепко схватил брата и отказывался отпускать. В конфликт вмешалась маленькая Белла, пытавшаяся помирить мальчиков. "Сейчас же прекрати. Убери руки! Дай ему пройтись", – строго говорила малышка.

Климова все это время сидела рядом, но даже не думала разнимать сыновей. "Иногда я предпочитаю просто не вмешиваться", – написала актриса в "Инстаграм".

Видео рассмешило подписчиков Климовой. Кроме того, они отдельно выделили попытки девочки отстоять брата: "Зачем вмешиваться, у Бэллы все под контролем", "Дети это счастье!!!! Вы Молодец!", "Умница девочка", "Такая эмпатия от малышки. Переживает, защищает, справедливая, воспитанная".

Через месяц Климовой исполняется 43 года, и фанаты отмечают, что звезда по-прежнему остается в отличной форме. Недавно она показала кадры в наряде с глубоким декольте.

Карина СИРАЗОВА

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