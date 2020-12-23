Холдинг не собирается делать ставку на передачу, которая ушла в прошлое

Глава российского холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров рассказал о дальнейших планах компании, в которую входит телеканал ТНТ. По словам топ-менеджера, руководство решило сменить приоритеты, из-за чего было принято решение закрыть проект "Дом-2".

Жаров заявил, что на протяжении многих лет телепередача доказывала свою успешность, однако во многом вопрос касался цены. Руководство холдинга ставит задачи, строя цели по запросам аудитории и финансовым показателям. После закрытия скандального проекта канал начнет делать ставку на юмористические форматы и сериалы.

"Дом-2 – очень дорогая история в производстве", – объяснил топ-менеджер.

По словам Жарова, аудитория "ТНТ" состоит из взрослых людей – когда-то, в начальные годы появления канала, основными зрителями были молодые люди. Однако десятилетия спустя аудитория сама менялась вместе с ТНТ – сегодня это взрослые граждане, имеющие семьи и воспитывающие детей.

"Поэтому канал должен быть таким, чтобы его можно было смотреть с еще одним поколением. Чтобы ты не стеснялся посадить рядом дочку", – заявил топ-менеджер в интервью "Комменсанту".

Ранее сообщалось о том, что причиной закрытия скандального телепроекта стало отсутствие рекламодателей.