Интрижка за спиной жены у актера была не только с Карпович

Оказалось, Павел Прилучный изменял Агате Муцениеце не только с Мирославой Карпович, но и с молодой актрисой Зепюр Брутян, которая работала вместе со звездой над картиной "В клетке". Сейчас, на съемках второй части фильма, отношения артистов возобновились, рассказали журналистам коллеги знаменитости.

По словам знакомых, Муцениеце сразу поняла, что у мужа интрижка с 24-летней актрисой, и прямо спросила об этом. Карпович, которой теперь приписывают роман с Прилучным, об отношениях избранника на стороне тоже знает, но закрывает глаза.

"Весь актерский цех обсуждает измены Прилучного",

– добавили коллеги "Мажора". Актер до сих пор живет с 34-летней звездой "Папиных дочек", хотя их отношения нельзя назвать стабильными. Когда к Павлу приезжают погостить дети, он просит артистку покинуть дом. Знакомые рассказали "Комсомольской правде" и о скандалах между знаменитостями:

"Они часто ссорятся, вещи Мирославы уже не единожды оказывались на улице".

Ранее знакомые также говорили о расставании звезд и о сильных переживаниях Карпович из-за этого. Ходили слухи, что актер закрутил роман с Верой Панфиловой – еще одной актрисой из фильма "В клетке".

Тем не менее, именно звезда "Папиных дочек" ухаживала за Прилучным в больнице после избиения в Калиниграде.