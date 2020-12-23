Цымбалюк-Романовская открестилась от произошедшего с Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская открестилась от произошедшего с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киевская пианистка заявила, что не могла спасти режиссера после разрыва

Смерть Армена Джигарханяна обернулась настоящим скандалом: его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская не раз намекала, что именно родные довели режиссера до такого состояния, а затем о страшных мучениях заговорил и Евгений Петросян. Пианистка поделилась новыми подробностями с журналистами.

По словам артистки, правду о здоровье легендарного актера скрывали много лет, и она даже видела документы, подтверждающие то ужасное состояние, в котором он находился. При этом Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что уже не может нести за это ответственность, ведь на тот момент они уже не были в браке.

"Тот позор, в который его втянули, пользуясь его состоянием здоровья, уже к моей жизни отношения не имеет... Я очень сожалею, что с ним это произошло",

– добавила бывшая Джигарханяна, отметив, что повлиять на происходящее уже никак не могла. Налаживать отношения с Татьяной Власовой пианистка также не желает. В разговоре с StarHit Цымбалюк-Романовская намекнула, что супруга режиссера всю жизнь проматывала за рубежом деньги, которые артист ценой собственного здоровья зарабатывал здесь.

После смерти режиссера артистка записала свой первый музыкальный клип. Зрители работу Цымбалюк-Романовской не оценили.

Карина СИРАЗОВА

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