Спустя 13 лет: что стало с могилой Ульянова из "Ворошиловского стрелка"

Спустя 13 лет: что стало с могилой Ульянова из "Ворошиловского стрелка"
Кадр из "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1999)
СМИ сообщили, в каком состоянии место захоронения артиста сейчас

Михаил Ульянов, известный по роли Ивана Афонина в "Ворошиловском стрелке", скончался в 2007 году после нескольких лет борьбы с тяжелыми болезнями. Похоронили легендарного актера на Новодевичьем кладбище. Как выглядит могила народного артиста спустя 13 лет, выяснили журналисты.

Близкие установили Ульянову внушительный монумент, изображающий кинозвезду в полный рост. Место упокоения режиссера выглядит довольно ухоженным, как отметили СМИ, за могилой тщательно присматривают.

Рядом с актером похоронена и его супруга Алла Парфаньяк, пережившая мужа всего на два года. Ее надгробие, по сравнению с памятником Михаилу Александровичу, выглядит совсем неприметным. Монумент представляет собой несколько аккуратных веточек, которые держат портрет советской актрисы. Фото с Новодевичьего кладбища публикует "Экспресс газета".

Напомним, что в последние годы Михаил Ульянов страдал от болезни Паркинсона, а также онкологии. Актер скончался 22 марта 2007 года. За три года до смерти Ульянов с женой отпраздновали "золотую свадьбу" – артисты были вместе с 1959 года.

Фоторепортаж
Смерть и бесплодие: какая судьба постигла актеров из "Ворошиловского стрелка"
Владислав Галкин. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com Михаил Ульянов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com Ирина Розанова. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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Гость
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Ты хоть свой армянский язык знаешь или такая же нелепость как и с цифрами?
Гость
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Карина СИРАЗОВА, сколько у тебя в школе было по арифметике? Даже не по математике. Впечатление, что ты заканчивала коррекционной школу. Так и <цензура> работать дворником, уборщицей, садовником и т.д. Чего ты сюда лезешь?
Золотая свадьба - 50 лет, следовательно, у Ульянова с женой это событие должно было наступить в 2009 году, а он умер в 2007. Ты же пишешь, что событие случилось за три года до смерти, то есть в 2004 году.
Утро, почему у вас все эти недоноски, журналистами их назвать нельзя, такие? На какой помойке вы их собираете?
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