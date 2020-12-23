СМИ сообщили, в каком состоянии место захоронения артиста сейчас

Михаил Ульянов, известный по роли Ивана Афонина в "Ворошиловском стрелке", скончался в 2007 году после нескольких лет борьбы с тяжелыми болезнями. Похоронили легендарного актера на Новодевичьем кладбище. Как выглядит могила народного артиста спустя 13 лет, выяснили журналисты.

Близкие установили Ульянову внушительный монумент, изображающий кинозвезду в полный рост. Место упокоения режиссера выглядит довольно ухоженным, как отметили СМИ, за могилой тщательно присматривают.

Рядом с актером похоронена и его супруга Алла Парфаньяк, пережившая мужа всего на два года. Ее надгробие, по сравнению с памятником Михаилу Александровичу, выглядит совсем неприметным. Монумент представляет собой несколько аккуратных веточек, которые держат портрет советской актрисы. Фото с Новодевичьего кладбища публикует "Экспресс газета".

Напомним, что в последние годы Михаил Ульянов страдал от болезни Паркинсона, а также онкологии. Актер скончался 22 марта 2007 года. За три года до смерти Ульянов с женой отпраздновали "золотую свадьбу" – артисты были вместе с 1959 года.