Братьев Сафроновых срочно увезли в больницу

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СМИ сообщили о госпитализации обоих братьев Сафроновых – Ильи и Андрея.
По словам медиков, ситуация серьезная. У обоих выявились проблемы со здоровьем. Как сообщает "Пятый канал", ссылаясь на собственные источники, оба Сафроновых жалуются на боли в желудке. У иллюзионистов, по данным издания, начался воспалительный процесс. При этом у Сергея Сафронова дела хуже, чем у брата. Сообщается о "тяжелом недуге". Чем конкретно страдает звезда, пока не известно.
Журналисты также предположили, что здоровье иллюзионистов подорвал стресс. Сергей недавно попал в громкий скандал и был вынужден уйти из шоу "Битва экстрасенсов".
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