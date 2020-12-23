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Конфликт с изменой и любовницами Наталье Королевой и ее
супругу Сергею Глушко, известному под псевдонимом Тарзан, худо-бедно
урегулировать удалось. Однако отголоски скандальной истории до сих преследуют
пару. Сегодня выяснилось, что стриптизер решил избавиться от квартиры, куда
водил подружек. При этом певице расставание с любимым гнездышком не пришлось по
вкусу.
Нежданной новостью Глушко огорошил свою супружницу во время встречи на тропическом острове. Артист прибыл проведать любимую на Занзибар, где та снимается в очередном реалити-шоу.
Известие о том, что уютная квартирка ушла с молотка, озадачило исполнительницу хита "Желтые тюльпаны". Королева отметила, что с радостью избавилась бы от ложа, на котором было совершено предательство. А вот продавать всю квартиру знаменитость и не думала, пишет РИА ФАН.
Кстати, недавно Королева откровенно рассказала об отношениях с Тарзаном после измены. Несмотря ни на что, супруги смогли сохранить семейное счастье.
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