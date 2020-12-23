Танцор решил не советоваться с супругой в важном вопросе

Конфликт с изменой и любовницами Наталье Королевой и ее супругу Сергею Глушко, известному под псевдонимом Тарзан, худо-бедно урегулировать удалось. Однако отголоски скандальной истории до сих преследуют пару. Сегодня выяснилось, что стриптизер решил избавиться от квартиры, куда водил подружек. При этом певице расставание с любимым гнездышком не пришлось по вкусу.



Нежданной новостью Глушко огорошил свою супружницу во время встречи на тропическом острове. Артист прибыл проведать любимую на Занзибар, где та снимается в очередном реалити-шоу.

Известие о том, что уютная квартирка ушла с молотка, озадачило исполнительницу хита "Желтые тюльпаны". Королева отметила, что с радостью избавилась бы от ложа, на котором было совершено предательство. А вот продавать всю квартиру знаменитость и не думала, пишет РИА ФАН.

Кстати, недавно Королева откровенно рассказала об отношениях с Тарзаном после измены. Несмотря ни на что, супруги смогли сохранить семейное счастье.