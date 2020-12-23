"Боец": сильно травмированная певица Слава появилась на публике

"Боец": сильно травмированная певица Слава появилась на публике
Певица Слава. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке приходится пользоваться специальным приспособлением

Недавно певица Слава перепугала свою многочисленную армию поклонников. Знаменитости потребовалась серьезная операция. Однако в предпраздничный период артистам нужно работать, поэтому несмотря на травмы, звезда вышла на сцену.

Повреждения, которые исполнительница хита "Одиночество" получила при неудачном падении, оказались весьма сильными. Теперь звезде приходится перемещаться со специальным бандажом на руке.

Отважная артистка пела с жестко зафиксированной повязкой рукой. Приветствовать зрителей и махать им Слава может только одной левой рукой. Фанаты знаменитой исполнительницы пришли в восторг от ее смелости и трудоспособности.

"Я даже подумать не мог, что вы продолжите выступать буквально сразу после выписки. Боец!", "Восхищаюсь!", "Славочка, Ваши выступления, как бальзам на израненную душу", "Сильная женщина, после больницы сразу на бал", – пишут пользователи Сети.

Напомним, о том, что Славу госпитализировали, стало известно 12 декабря. Травму артистка получила на лесной прогулке неподалеку от своего загородного дома.

Ольга ФЕДОРОВА

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