Футболист добился снижения выплат своим детям от телеведущей

Юлия Барановская собирается вновь судиться со своим бывшим мужем Андреем Аршавиным. Ведущая "Мужское/Женское" намерена обжаловать решение суда, согласно которому футболист будет отдавать своим детям от Юлии лишь 3/8 доходов.

Звезда намерена защищать интересы своих детей до последнего, поэтому ее юристы уже подали апелляционную жалобу. Уже в ближайшее время заявление телеведущей рассмотрят в Мосгорсуде.

Барановская требует вернуться к системе выплат, которая была установлена еще в 2014 году. Тогда спортсмен выплачивал детям 50% от своей зарплаты. Представители Юлии уверены, что материальное положение ее бывшего супруга позволяет это делать, ведь еще в 2019 году Аршавин выплачивал каждому из детей почти 300 тысяч рублей, пишет StarHit.

Однако сам футболист уверяет, что его финансовое положение заметно изменилось. Более того, теперь Аршавин должен платить 1/8 своего дохода дочери от второго брака с Алисой Казьминой, с которой, к слову, не виделся уже почти 2 года.

Ранее Юлия Барановская рассказала о наглом обмане Аршавина. Оказалось, что бывшие супруги заключили соглашение, по которому футболист обязывается до конца жизни отдавать наследникам половину дохода.