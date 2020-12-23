Поклонники отметили, что актриса с каждым годом только хорошеет

Мария Куликова хоть и является активной пользовательницей социальных сетей, но фотографии своего сына от актера Дениса Матросова публикует крайне редко. Однако в этот раз звезда российских сериалов решила сделать исключение и поделилась с поклонниками трогательным снимком с новогодней фотосессии.

На снимке мама и сын запечатлены на фоне наряженной елки и целой годы красиво упакованных подарков. Мальчик нежно обнимает родительницу. Одеться актриса и ее наследник решили почти одинаковые костюмы.

Поклонники сразу же отметили, что Иван очень подрос и стал еще более похожим на маму.

"Вы только хорошеете с каждым годом", "Какая вы красивая, светитесь от счастья, когда рядом ваш защитник! Как сынок на вас похож, видно сразу, как мамочкой дорожит", "Красивые какие, Ваня так вырос", "Сын копия вас, такие хорошенькие", "Очень красивые и милые, прекрасная новогодняя атмосфера", "Как же Ванек вырос!"

– написали в комментариях.

Напомним, что сына Куликова родила в августе 2011 года от актера Дениса Матросова. В 2015 году пара развелась. После этого о личной жизни звезды "Склифосовского" ходило много слухов, но актриса их никак не комментировала.

Однако не так давно звезда все-таки решила приоткрыть завесу тайны и показала своего загадочного возлюбленного.