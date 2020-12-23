Эксперт сокрушается, что не смогла спасти знаменитую подругу

Смерть любимицы миллионов Валентины Легкоступовой до сих пор не укладывается в головах ее многочисленных фанатов. Не дожившая до 55-летия артистка умерла из-за травмы черепа. На телевидении продолжают обсуждать нашумевшую трагедию. Недавно известный психолог Елена Перелыгина составила психологический портрет вдовца певицы Юрия Фирсова.



Многие в окружении покойной убеждены: яхтсмен причастен к скоропостижной кончине своей супруги. Родных настораживает, что знаменитость скончалась практически сразу после вступления в брак с Юрием.

Как отметила эксперт, Фирсов изначально показался ей подозрительным мужчиной. Психолог предупреждала Валентину, с которой крепко дружила, что ее избранник – опасный тип.

Елена до сих пор не может себе простить, что не проявила настойчивость во время откровенных бесед с Легкоступовой. Возможно, если она смогла бы убедить артистку отказаться от свадьбы с сомнительным кавалером, исполнительница хита "Ягода-малина" сейчас была бы жива.

На очередном эфире в телевизионном шоу "Пусть говорят" Перелыгина заявила: профессиональные навыки психолога подсказывают ей, что Фирсов очень много врет и в целом больше думает о собственной выгоде.

"Юра постоянно кривит душой и только считает деньги: кто, кому и сколько должен", – возмущается подруга покойной певицы.

К слову, недавно стало известно, что незадолго до трагедии врач лечил Легкоступову после странного падения. Тогда певица объясняла, что попросту упала с эскалатора.