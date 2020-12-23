Умерла известная певица

Артистки не стало на 83-м году жизни

Израильская певица с российскими корнями Рика Зарай скончалась в возрасте 82 лет. 

О смерти артистки сообщило посольство Израиля в Париже, которое выразило соболезнование супругу певицы Жан-Пьеру Манье. Также было отмечено, что Рика Зарой покорила французов не только своим прекрасным голосом, но и акцентом. 

Напомним, что Рика Зарай родилась в 1938 году, с 7 лет начала заниматься музыкой. Впоследствии она переехала во Францию, где продолжила свое обучение. 

Популярность пришла к ней в 1969 году, когда был выпущен хит Casatchok – адаптация известной "Катюши". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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