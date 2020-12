Израильская певица с российскими корнями Рика Зарай скончалась в возрасте 82 лет.

О смерти артистки сообщило посольство Израиля в Париже, которое выразило соболезнование супругу певицы Жан-Пьеру Манье. Также было отмечено, что Рика Зарой покорила французов не только своим прекрасным голосом, но и акцентом.

Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le ❤️ des 🇫🇷 avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'🇮🇱 en français qui s'est éteinte. Nos condoléances à son époux JP Magnier pic.twitter.com/bLEd8YvVlG