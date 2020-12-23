Эксперт оценил последствия масштабной трансформации популярного ресурса

Недавно российский лидер Владимир Путин принял решение приватизировать "Первый канал". По словам политолога и журналиста Виталия Третьякова, главной интригой предстоящих преобразований является вопрос о гендиректоре канала.



Эксперт отметил, что лицо, которое занимает эту высокую должность, в первую очередь, отвечает за рейтинги и выбор контента. Процесс приватизации оказался необходимым из-за того, что финансовая устойчивость канала пошатнулась.

Поэтому, по мнению Третьякова, вопрос с генеральным директором – основной момент во всей этой комбинации. Эксперт также добавил, что каналу требуется обновление. Для того чтобы сохранить высокие рейтинги, нужно серьезно поменять подход к выбору контента.

Развлекательные программы приносят больше просмотров – а значит больше рекламодателей и прибыли. При этом нельзя скатиться на уровень бесконечных шоу. В сетке вещания должны остаться социально значимые передачи.

Генеральному директору "Первого канала" будет необходимо решить сложную задачу и найти золотую середину, которая позволит обеспечить доходность ресурса, а также сохранит его общественную значимость. Будет ли этим человеком Константин Эрнст – большой вопрос. Своим мнением специалист поделился с журналистами издания "Правда.ру".

Третьяков также отметил, что приватизация "Первого" обусловлена тем, что казна уже не способна содержать две телекомпании – его и ВГТРК. Так что от одной из них приходится избавляться. Впрочем, по мнению политолога, "Первый" купит контора, так или иначе близкая к государству.