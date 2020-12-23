"Вот это новости": Киркорова заметили в свадебном салоне

"Вот это новости": Киркорова заметили в свадебном салоне
Филипп Киркоров. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец решил обновить гардероб

Вот уже много лет Филипп Киркоров ходит в холостяках. И, кажется, что поп-короля все устраивает. Однако на днях артист обратился к модельеру Анике Керимовой, которая специализируется на пошиве свадебных платьев для звезд, тем самым спровоцировав слухи о скорой свадьбе. 

Дизайнер опубликовала на своей странице в "Инстаграм" ряд снимков в Филиппом Бедросовичем, поблагодарив его за визит. 

"Я всегда восхищалась Филиппом и давно ждала его в гости к нам. Филипп, как никто другой, знает толк в красоте и моде!" – подписала снимок хозяйка Дома моды. 

Радостные поклонники тут же решили, что можно начинать поздравлять артиста с возможной свадьбой. Однако Керимова поспешила расстроить фанатов, объяснив, что помогает Киркорову в разработке концертных костюмов. При этом дизайнер выразила надежду, что поклонники высоко оценят новые образы артиста. 

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что звезды замечательно смотрятся вместе. "Шикарные все!", "Вот это новости! Невероятная красота", "Вы знаете, все фотографии шикарны! Филипп просто бесподобен!", "Вещи великолепны, как и Вы сами", – отметили поклонники. 

Ранее Киркоров опубликовал весьма пикантное фото с Анастасией Стоцкой. На снимке поп-король целует певицу в губы.

Юлия МИХАЙЛОВА

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