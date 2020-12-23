Уже несколько дней Татьяна Брухунова неважно себя чувствует

Молодая жена Петросяна в этом году впервые стала мамой. Избранница юмориста не отрицает, что в будущем хотела бы родить еще одного ребенка. Сегодня Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками новостями о своем самочувствии, чем спровоцировала слухи о второй беременности.

Татьяна рассказала, что вот уже 16 лет борется с мигренью. Возлюбленная Петросяна посетовала, что перепробовала множество препаратов и была у многих врачей, однако легче ей от этого не становится.

Во время головных болей, по словам Брухуновой, ее жизнь превращается в "сущий ад".

"Ты не можешь не только встать и ровной походкой дойти до нужных тебе мест, но и открыть шторы (о Боже там же свет), съесть чего-то вкусного (буэ), даже звук лопаты дворника убирающего за окном снег кажется невыносимо громким", – поделилась Татьяна с фанатами.

Однако поклонники уверены, что дело тут вовсе не в мигрени.

"Так выглядит беременность", – написала одна из подписчиц, на что сразу получила резкий ответ Брухуновой, которая отшутилась, что в таком случае, она находится в положении с 14 лет.

Однако поводы поздравлять Брухунову и Петросяна, кажется, все-таки есть. Не так давно соседи звездной пары рассказали о второй беременности супруги юмориста.