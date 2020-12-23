Жена Петросяна пожаловалась на недомогание после слухов о беременности

Жена Петросяна пожаловалась на недомогание после слухов о беременности
Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Уже несколько дней Татьяна Брухунова неважно себя чувствует

Молодая жена Петросяна в этом году впервые стала мамой. Избранница юмориста не отрицает, что в будущем хотела бы родить еще одного ребенка. Сегодня Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками новостями о своем самочувствии, чем спровоцировала слухи о второй беременности. 

Татьяна рассказала, что вот уже 16 лет борется с мигренью. Возлюбленная Петросяна посетовала, что перепробовала множество препаратов и была у многих врачей, однако легче ей от этого не становится. 

Во время головных болей, по словам Брухуновой, ее жизнь превращается в "сущий ад".

"Ты не можешь не только встать и ровной походкой дойти до нужных тебе мест, но и открыть шторы (о Боже там же свет), съесть чего-то вкусного (буэ), даже звук лопаты дворника убирающего за окном снег кажется невыносимо громким", – поделилась Татьяна с фанатами. 

Однако поклонники уверены, что дело тут вовсе не в мигрени.

"Так выглядит беременность", – написала одна из подписчиц, на что сразу получила резкий ответ Брухуновой, которая отшутилась, что в таком случае, она находится в положении с 14 лет.

Однако поводы поздравлять Брухунову и Петросяна, кажется, все-таки есть. Не так давно соседи звездной пары рассказали о второй беременности супруги юмориста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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