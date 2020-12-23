Размеры роскошного жилища позволяют звездным наследникам устраивать спортивные заезды

Максим Галкин частенько радует свою многомиллионную армию фанатов свежим контентом. Особенно хорошо юмористу удаются короткие видео с детками Лизой и Гарри. Сегодня шоумен поделился роликом, на котором звездные наследники рассекают по территории фамильного замка на самокате.



Управляет транспортным средством Гарри. Он, как настоящий мужчина, объясняет сестренке, как правильно стоять на самокате. Елизавета явно доверяет своему брату и крепко держится за его плечи. Спортивные различения юных знаменитостей запечатлел на камеру их именитый отец. Комик выложил трогательный видеоролик на своей странице в "Инстаграм".

Сам Галкин в кадре не появляется, довольствуясь ролью оператора. Маленькая дочь Аллы Пугачевой одета в стильный костюмчик. Малышку облачили в просторные белые брючки в черную клетку и сдержанный серый свитерок с белым кружевным воротником. Волосы Лизы собраны в две длинных косы. Гарри одет в серые джинсы и серый свитер.

Преданные фанаты четы Галкина – Пугачевой пришли в восторг от свежего контента. Некоторые по-доброму позавидовали шикарному жилищу знаменитостей. По наблюдению пользователей Сети, в таком замке можно и на лошадях кататься.

"Прикольные они", "Какие классные", "Сладкая парочка", "Какой Гарри обстоятельный мужик!", "Чтоб все родители уделяли столько воспитанию детей, мир был бы добрее!", "Дети чудо", – делятся впечатлениями поклонники звездного семейства.

Кстати, недавно Галкин показывал веселые разговоры детей о прививках.