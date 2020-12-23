Жена артиста не торопится погашать просроченные платежи

Кажется, что Михаил Ефремов потратил все имевшиеся у него средства на адвокатов, свидетелей и компенсацию пострадавшей стороне. Теперь денег не хватает, чтобы просто оплатить долги, сумма которых уже превысила четверть миллиона.

Журналистам удалость выяснить, что у виновника смертельного ДТП есть неоплаченный долг в размере 117 тысяч рублей, из-за которого актер вновь оказался в черном списке налоговой службы.

Также семья Ефремова не успела заплатить по имущественным налогам за 2019 год, пишет "Комсомольская правда". Так, за квартиру артиста в самом центре столицы выставлено два счета, общая сумма которых составляет почти 75 тысяч рублей.

Не стоит забывать и о транспортном налоге на тот самый джип, на котором Михаил Олегович попал в злополучную аварию. Он составил 59 тысяч рублей.

Да и пени никто не отменял. И если семья все-таки не погасит долги актера, то вполне вероятно, что судебные приставы могут начать арестовывать имущество Ефремова.

Ранее стало известно, какую работу будет выполнять виновник ДТП в колонии.