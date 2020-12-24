Новости о Меладзе довели экс-солистку "ВИА Гры" до слез

Новости о Меладзе довели экс-солистку "ВИА Гры" до слез
Эрика Герцег. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица боялась реакции возлюбленного на слухи

Экс-солистке "ВИА Гры" Эрике Герцег долгое время приписывали роман с Константином Меладзе. По словам девушки, их с композитором связывали исключительно дружеские и рабочие отношения. Однако когда у певицы появился возлюбленный, у нее буквально началась истерика из-за услышанного о себе: она боялась реакции своего молодого человека.

Артистка рассказала, что сперва ей стало плохо – она заплакала. Но скрыть от любимого слухи не удалось и пришлось объяснять причину слез. Тогда избранник успокоил Герцег, посоветовав радоваться бесплатному пиару.

О возлюбленном Эрики известно не многое – звезда не показывает его в соцсетях. Молодого человека зовут Михаил, он занимается бизнесом. Кроме того, они с певицей нередко снимают Инстаграм-истории из одной локации. Так, на днях пара отдыхала в Куршавеле. StarHit пишет, что бизнесмен работает над продвижением песен Эрики в Казахстане, куда звезда недавно переехала.

Напомним, что о романе Герцег с Меладзе заговорили больше года назад. Вера Брежнева, жена композитора, домыслы об отношениях супруга с молодой певицей опровергала. А спустя некоторое время Эрика ушла из "ВИА Гры".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Россиянам посоветовали поскорей избавляться от долларов

Санкционный режим Вашингтона подрывает надежность "американца"

Что будет с "Северным потоком – 2" в январе: данные рассекретили в Дании

После спешного возобновления строительства газопровода появились новые подробности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей