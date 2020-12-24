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Экс-солистке "ВИА Гры" Эрике Герцег долгое время приписывали роман с Константином Меладзе. По словам девушки, их с композитором связывали исключительно дружеские и рабочие отношения. Однако когда у певицы появился возлюбленный, у нее буквально началась истерика из-за услышанного о себе: она боялась реакции своего молодого человека.
Артистка рассказала, что сперва ей стало плохо – она заплакала. Но скрыть от любимого слухи не удалось и пришлось объяснять причину слез. Тогда избранник успокоил Герцег, посоветовав радоваться бесплатному пиару.
О возлюбленном Эрики известно не многое – звезда не показывает его в соцсетях. Молодого человека зовут Михаил, он занимается бизнесом. Кроме того, они с певицей нередко снимают Инстаграм-истории из одной локации. Так, на днях пара отдыхала в Куршавеле. StarHit пишет, что бизнесмен работает над продвижением песен Эрики в Казахстане, куда звезда недавно переехала.
Напомним, что о романе Герцег с Меладзе заговорили больше года назад. Вера Брежнева, жена композитора, домыслы об отношениях супруга с молодой певицей опровергала. А спустя некоторое время Эрика ушла из "ВИА Гры".
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