Умер известный рок-музыкант

Артист скончался на 76-м году жизни

Ушел из жизни американский рок-музыкант Лесли Уэст, который был одним из создателей группы Mountain. Артиста не стало в возрасте 75 лет. 

Уэст скончался в больнице, куда был доставлен ранее с сердечным приступом, от остановки сердца, сообщает РИА "Новости". Музыкант не приходил в сознание, уточняет "Свободная пресса".  

Рок-группа Mountain была. создана в 1969 году. Известность получила благодаря песне Mississippi Queen, которую использовали в сериалах The Americans, The Simpsons, в игре Guitar Hero. Уэст был в группе вокалистом и гитаристом.

Юлия МИХАЙЛОВА

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