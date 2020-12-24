Пришлось бежать из страны: сын Легкоступовой оказался причастен к преступлению

Пришлось бежать из страны: сын Легкоступовой оказался причастен к преступлению
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник певицы участвовал в вооруженном ограблении, заявил Фирсов

Разбирательства между родными Валентины Легкоступовой и вдовцом Юрием Фирсовым продолжаются. Дети звезды считают, что именно супруг виновен в ее смерти. Яхтсмен, в свою очередь, тоже выступил с неожиданными обвинениями. По его словам, из-за связи Матвея – сына артистки – с криминалом ей пришлось бежать с острова.

Фирсов заявил, что наследник Легкоступовой участвовал в вооруженном ограблении. Тогда певица быстро продала дом стоимостью $350 тыс. ниже рыночной цены и покинула Тенерифе. Вдовец также добавил, что эту историю ему поведала дочь артистки Анетта Бриль.

Стоит отметить, что ранее яхтсмен говорил о том, что Матвей крал деньги, а также вел себя довольно агрессивно. Несмотря на это, на наследство он решил претендовать именно из-за молодого человека. В эфире "Пусть говорят" Фирсов заявил: он переживает, что Матвей останется без собственности, ведь на имущество также претендует его сестра.

Анетта ранее рассказывала, что Юрий бросался на Матвея с ножами и даже выгнал его из дома. А вот по словам Фирсова, отношения певицы с детьми не были столь идеальными, как могло показаться. По словам яхтсмена, певица оплачивала наследнику запрещенные вещества и развлечения с девушками. 

Карина СИРАЗОВА

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